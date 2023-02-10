ختام تدريب "قادرون باختلاف" على تصنيع الكليم اليدوى بمركز شباب فوه

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الدورة التدريبية الحرفية تحت شعار “علمنى حرفة” بمركز شباب فوه، بمشاركة 25 مستفيدا، لتعلم حرفة تصنيع الكليم اليدوى، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ضمن الدورات التدريبية للحرف اليدوية التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بإشراف منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب .

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن تدريب أبنائنا "قادرون باختلاف"، يسهم في تمكينهم اقتصاديا وإتاحة الفرصة لهم لبدء مشروع صغير بهدف خلق فرص عمل حقيقية، وتقدم وزارة الشباب البرامج التدريبية المتنوعة منها التدريب الحرفى بمراكز الشباب لنشر ثقافة العمل الحر، وتبنى توجه إعادة إحياء المهن التراثية والحرفية لتمكينهم من اكتساب المهارات الحرفية المتنوعة التي تلائم البيئة المحيطة للمتدرب وفق احتياجات سوق العمل.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الورش التدريبية قدمت بمركز شباب فوه على أيدي حرفيين متخصصين، لما تشتهر به مدينة فوه من تاريخ طويل في صناعة الكليم اليدوي وأعمال النول، بإشراف جيهان رشوان مدير الإدارة العامة لريادة الأعمال و المشروعات الناشئة ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة شريف السواق منسق المشروع بالمديرية .