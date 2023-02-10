حياة كريمة.. استمرار تدريب السيدات بالمشروع القومى لتنمية الأسرة فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، بتكثيف الأنشطة والجهود المبذولة التى ينفذها فرع المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والثقافى والإجتماعى والتوعوى للمرأة والشباب ولمختلف الفئات ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى بجميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى بأسوان، فى بيان صحفى، إستمرار فعاليات الدورات التدريبية للسيدات فى المشاغل والوحدات الإنتاجية وذلك للتأهيل وصقل المهارات والخبرات وتشجيع السيدات والفتيات لإقتحام سوق العمل الحر وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تساهم فى تحسين ظروفهن الإقتصادية والمعيشية.

وأضافت مقرر فرع المجلس القومى، أن الدورات تشمل التدريب على أعمال النول والكورشيه والتطريز والعرجون والريزن ، بالإضافة إلى أعمال الرسم على القماش، وإنتاج الشنط الخوص والستائر والإكسسوارات وغيرها من المنتجات والمشغولات اليدوية التى تستفيد من خامات البيئية الأسوانية المتميزة.