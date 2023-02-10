ثقافة الأقصر تنظم أنشطة ومحاضرات حول المسرح وحياة كريمة وفن الواو.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أقام فرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية، وذلك في إطار الخدمات الثقافية المقدمة من "قصور الثقافة" لأبناء الجنوب من شتى الشرائح العمرية، حيث عقد قصر ثقافة الطود بالأقصر محاضرة "كيفية كسب المسرح ثقة الجمهور"، وتحدث بهاء كامل مسئول القصر، عن كيف تكسب الثقة وتؤثر في الناس عن طريق فن تحضير الخطاب والتحضير الصحيح بتحديد إطار الموضوع والهدف العام منه، والقراءة كأحد أدوات التحضير والتعايش مع الفكرة.

كما عُقدت محاضرة عن "المبادئ الأساسية في مبادرة حياة كريمة" تحدث فيها نصر محمد أحمد مسئول القصر، عن هذه المبادرة الأبرز من قبل الإدارة السياسية لتوفير حياة آدمية مريحة وآمنة للمواطن المصري، تشمل الشفافية في تداول المعلومات، تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، والإلتزام والتعهد لكل شريك للقيام بدوره وفق منهجية العمل ومعايير الخدمات، وتوازى مع هذه اللقاءات إقامة أمسية شعرية للشاعر عبد الغفور عبدالله الذي ألقى قصيدة "من مربعات فن الواو"، فضلا عن مسابقة ثقافية أدارتها فاطمة ماهر.

وقدم قصر ثقافة الطفل محاضرة عن" القراءة ومساهمتها فى تشكيل الفكر لدى الشباب"، وأوضحت من خلالها الدكتورة علا علي مسئولة القصر، عن دور القراءة في تشكيل وعى وإدراك الإنسان، وتهذيب طريقة تعامله مع الآخرين ودور الأسرة فى توفير الإمكانات للطفل وتشجيعه على القراءة، كما عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان" المرأة المعيلة ودورها في المجتمع" تحدث فيها سيد صدقى فهمى عن المرأة المعيلة المفهوم والأنواع ودورها في المجتمع، كذلك عقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "التنمر" تناول فيها طه أبو الفضل معنى التنمر وإيذاء الآخرين من الناحية النفسية والمعنوية وقد نهت جميع الأديان عنه، إضافة إلى عرض مسرح عرائس للأطفال مستوحى من قصة "الأخلاق الحميدة" أداء منى عبد الرحمن وتم تسليم جوائز للمشاركين إهداء من القصر مجلدات وقصص قطر الندى، كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية للشاعر على حسان ألقى قصيدة "تفتيش"، بينما نفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة سلسلة الحروف من الخرز نفذتها أشرقت أيمن، بجانب ورشة عمل انسيال من الجاميكا نفذتها أنوار أيمن.

وجاءت جميع الأنشطة التي يقيمها فرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحي، امتدادًا لنشاط أوسع من قبل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، حرصا على تفعيل ونشر العمل الثقافي في جميع المحافظات والمناطق المترامية في ربوع الجمهورية.



ثقافة الأقصر تنظم أنشطة ومحاضرات لدعم الأطفال



مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية بالأقصر