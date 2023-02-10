اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 فبراير 2023 04:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تعمل إيه لو حسيت بـ زلزال.. وصايا معهد الفلك للمواطنين

الجمعة، 10 فبراير 2023 03:30 ص
تعمل إيه لو حسيت بـ زلزال.. وصايا معهد الفلك للمواطنين مقياس ريختر - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كثير منا يشعر بالزلازل، ولكن من منا يعلم ما الذى يجب أن يفعله عندما يشعر بالزلزال، وما الذى يمكن أن يعرض حياته للخطر، وكيف يتفاداه، كل هذه التساؤلات نجيب عنها فى السطور التالية من خلال عدد من النصائح والإرشادات يمكن أن نطلق عليهم الوصايا العشر عند الشعور بالزلزال، أعدها فريق متخصص من معهد الفلك، ونستعرض أيضا دور الشبكة القومية للزلازل ومحطاتها فى كيفية رصد وتسجيل الزلازل.
 
- فى البداية إذا شعرت بالزلزال لا تفزع، وحاول التصرف بهدوء وعقلانية أينما كنت لحظة حدوث الزلزال، ومن الضرورى أيضا أن تقوم بفصل الكهرباء والغاز، تحسبا لأى خسائر أو تصدعات من الممكن أن تؤدى لحدوث ماس كهربائى أو غير ذلك.
 
- يجب عليك أيضا بعد الزلزال اتباع الأخبار والإرشادات التى تطلقها الجهات الرسمية من خلال وسائل الإعلام المتوفرة، وكذلك عليك أيضا الابتعاد عن الأشياء غير المثبته كالخزائن والرفرف والنوافذ، واجلس أو تمدد تحت طاولة أو كنبة كبيرة الحجم.
 
- من الضرورى جدا حال حدوث أى زلزال ألا تستخدم المصاعد الكهربائية فقد تحدث انقطاعات كهربائية مفاجئة، أما إذا كنت بالمدرسة فيجب عدم الاندفاع على السلم، لأن هذا قد يؤدى انهيار الدرج بل يرقد الطلبة تحت المقاعد حتى يتوقف الزلزال وعند الخروج إلى الفناء يكون هذا باتباع المدرس دون تدافع.
 
- أما لو كنت على شاطئ البحر ابتعد عنه فورا خوفا من التعرض لموجات فيضانية ولا تذهب للشاطئ قبل 12 ساعة على الأقل من حدوث الزلزال. 
 
- أما إن كنت تقود سيارتك عند حدوث الزلزال فعليك التوقف فورا إلى جانب الطريق، وتجنب إيقاف المركبة تحت الجسور أو خطوط الضغط العالى.
 
وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها، وأصبح مستحيلا حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.
 
والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم، ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة، ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين، ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة، وهو ما يعطى ثقلا وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.
 
وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث إن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى، ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.

زلزال تركيا

زلزال سوريا

زلزال يضرب تركيا

عاجل زلزال الآن

زلزال إسطنبول

زلزال سوريا الآن

هل حدث زلزال منذ قليل

زلزال تركيا 1992

زلزال تركيا 1999

زلزال اليوم

زلزال اليوم صباحا

زلزال تركيا 2023

سبب زلزال اليوم

مدة الزلزال اليوم

درجة الزلزال اليوم

زلزال يضرب مصر منذ دقائق

زلزال اليوم صباحا في مصر

هل يوجد زلزال اليوم

هل حدث زلزال اليوم في القاهرة

زلزال الإسكندرية اليوم

تعريف الزلزال

دعاء الزلزال

أسباب الزلزال

زلزال قبل قليل

خصائص الزلزال

توقيت الزلزال

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة