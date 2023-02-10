تركيا تستعد لإطلاق أكبر حملة إسكان فى تاريخها بـ10 ولايات تضررت من الزلازل

إيمان حنا

أعلن وزير البيئة والتطوير العمراني التركي مراد قوروم، اليوم الجمعة، أن بلاده تستعد لإطلاق أكبر حملة إسكان في تاريخها، في 10 ولايات تضررت من الزلازل.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن قوروم حديثه في مؤتمر صحفي، عقده بمركز التنسيق التابع لإدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" بولاية غازي عنتاب الذي أنشئ لمساعدة ضحايا الزلازل: "سنطلق أكبر حملة لبناء المساكن ما بعد الكارثة في تاريخ الجمهورية بطريقة متزامنة في ولاياتنا العشر المتضررة".

وأفاد بأن عدد المباني المنهارة أو المتضررة بشكل كبير في عموم المناطق المنكوبة، بلغ 12 ألفاً و141 مبنى.

وضرب زلزال فجر الإثنين الماضي جنوب تركيا وشمال سوريا، بلغت قوته 7.7 درجات أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء الماضي حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في الولايات العشر المتضررة وهي أضنة وآدي يمان وديار بكر وغازي عنتاب وهطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفة.