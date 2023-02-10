تجميل واجهات المبانى على جانبى شوارع العريش على ساحل شمال سيناء

تواصل مدينة العريش بشمال سيناء تنفيذ مراحل تجميل وتجهيز شوارع المدينة ورفع كفاءتها، بتجميل ودهان واجهات المبانى المطلة على جانبى 5 شوارع رئيسية داخل المدينة.

وقال أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش أن العمل انطلق فى تجميل ودهان الواجهات بلون موحد فى الشوارع المقرر تغيير واجهاتها، وهى الامتداد من شارع الفاتح (البحر)، وشارع 23، وشارع 26، وشارع الجيش، والشارع الرئيسى بعمارات الريسه لافتا ان مايتم هو دهان واجهة المنازل التى تحتاج دهان.

وأشار إلى أن هذا يأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تنفيذ خطة توحيد لون واجهات المبانى الخارجية والمنشآت على مستوى مدينة العريش من أجل الحفاظ على الصورة البصرية وتماشيا مع احتفالات مدينة العريش وقرب العيد القومى لسيناء.

وقال إنه تم اختيار اللون البيج ومشتقاته لطلاء واجهات المنازل بشمال سيناء بما يتماشى مع طبيعة المحافظة، مشيرا إلى أن سبب اختيار اللون البيج ومشتقاته لأنه من الألوان القريبة من الطبيعة، وأنها تعطى لونا جماليا كما ترمز للطبيعة بسيناء وكذلك للحفاظ على جمال العاصمة.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالمجلس للأشراف وحصر عدد واجهات المبانى التى يتم طلاؤها ومتابعة أعمال الطلاء.

يذكر أن مدينة العريش شهدت تنفيذ مبادرة "العريش جميلة" مساهمة من المجتمع المدنى فى حملة تنظيف المدينة.

وأعلنت محافظة شمال سيناء، فى بيان، أن المبادرة الشعبية تستهدف نظافة مدينة العريش، وتتم بالتنسيق مع مجلس مدينة العريش وبعض رجال الأعمال وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى.

وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن أهم ما شجع على تنفيذ المبادرة أن الأوضاع أصبحت طبيعية فى المحافظة، خاصة العريش العاصمة، وذلك بفضل الجهود المتوالية التى تبذلها القوات المسلحة والشرطة وجميع أجهزة الدولة من أجل تيسير الأمور وتسيير سبل الحياة للمواطنين حيث يتم رفع كفاءة وتطوير جميع الطرق الداخلية، وأن توجيهات الرئيس كانت سباقة الى التمهيد لمثل هذه المبادرة بقراره الجرىء بإزالة كافة المتاريس وأكوام الرمال من الطرق والشوارع واعادة تشغيلها.

وأضاف المحافظ أن الانفراجات التى تمت ومهدت للمبادرة بدأت بالتدريج، ولم يأت ذلك من فراغ، وإنما جاء بناء على دراسات أمنية وجهود متتالية للقوات المسلحة والشرطة وكل الجهاز التنفيذى، مشيرا إلى أن هناك انفراجات أخرى تمس الحياة الاجتماعية للمواطنين، ويجد المواطن كل يوم إنجازا جديدا غير مسبوق، ويشعر بجهود قواتنا من أجل تحقيق الأمن والأمان وتيسير سبل الحياة أمامه.



اعمال تجميل الواجهات



تجميل واجهات مبانى العريش