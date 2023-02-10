تاجر الشادو المخدر يرشد عن مصدر حصوله على بضاعته فى الجيزة.. اعرف التفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

أدلى تاجر مواد مخدرة تم القبض عليه فى الجيزة، وبحوزته كمية من مخدر الشادو، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، عقب القبض عليه، أنه حصل على المخدر من عاطل مقيم بالجيزة، ليتولى ترويجه بين عملائه، طمعا فى تحقيق مكاسب مالية طائلة.

أشار المتهم أنه يتواصل مع عملائه هاتفيا لتحديد أماكن لقاءهم فى الجيزة، ويخزن المواد المخدرة بمسكنه، تمهيدا للقاء زبائنه من المتعاطين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

تم ضبط المتهم بعد أن كشفت تحريات أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، تورطه فى ترويج المواد المخدرة بين المتعاطين، واستعداده لترويج كمية منها.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وإعداد الأكمنة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الشادو، ومبلغ مالى من حصيلة ترويج المواد المخدرة، وهاتف محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.