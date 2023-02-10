بورفؤاد مدينة ساحلية تجذب زوارها بجبال الملح ومعالمها التاريخية والتراثية.. صور

بورسعيد محمد فرج

شهدت مدينة بورفؤاد اليوم الجمعة، إقبال الآلاف من الزائرين من أبناء المدينة والمحافظات الأخرى، حيث توافد عليها أتوبيسات الرحلات من محافظات الجمهورية لزيارة معالم المدينة السياحية والتاريخية والتراثية.

وحرص زوار المدينة التوجه لجبال الملح وقضاء وقت ممتع علي الجبال، والتصوير وكأنها جبال ثلج في أوروبا، وذلك بعدما تحولت منطقة الملاحات إلي مزار سياحي.

ومن جانبه أكد اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الجمعة خلال تصريحات صحفية أن المدينة استقبلت نحو ما يقرب من 10 الاف زائر منذ الساعات الاولى من صباح اليوم حتى الاّن ، وذلك لمشاهدة معالم المدينة الساحية والتاريخية،.

أشار إلى استقبال العديد من الزائرين سواء من أبناء المحافظة او المحافظات المجاورة فضلاً عن استقبال العديد من الرحلات لبعض الجاليات العربية والأفريقية والأجنبية .

وتابع اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، ان المدينة تحتل المرتبة الأولى في السياحة من هذا النوع فضلاً عن تقديم كافة الخدمات لتنشيط السياحة الداخلية لجميع الرحلات القادمة من كافة محافظات الجمهورية لمشاهدة جبال الملح ولإدخال البهجة والسرور على نفوس المصريين لتصبح جبال الملح منافساً لجبال الجليد. ، والتي تقوم بسحب الطاقة السلبية من جسم الإنسان ويشبه جلسات العلاج الطبيعي و بعض الشباب يقومون بممارسة رياضة التزلج على جبال الملح مثلما يحدث في أوروبا وتعد وجهة جديدة للسياحة المصرية وتسويق مختلف للطبيعة، حتى أنها باتت توصف بجبال الجليد الخاصة بمصر.

وفى ذات السياق أكد عامر أن الزائرين حرصوا علي التزحلق عليها فضلاً التقاط المصورين فوتوسيشن للزوار، يشبه التواجد وسط الثلوج الكثيفة، ويقوم الزوار بإلقاء الملح إلى أعلى، ليري من يشاهد الصور جبال من الثلج وتساقط للثلوج على رأس الزائر.

كما شهدت بورفؤاد اقبال الآلاف من الزائرين من أبناء المدينة والمحافظات الأخرى لزيارة العديد من المعالم السياحية والتاريخية وعلى رأسها جبال الملح والتي اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التي يزورها القادمين للمدينة والتي أصبحت من أفضل الأماكن السياحية ببورسعيد مؤخراً هذا بالإضافة إلى ركوب المعدية وإلتقاط الصور التذكارية مع طيور النورس وقبة هيئة قناة السويس التاريخية وزيارة المجمع الإسلامي ومسجد بورفؤاد الكبير وفيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات ونادي بورفؤاد الرياضي والذي يعد أقدم نادي تم إنشاؤه بمصر ومشاهدة فيلات هيئة قناة السويس التاريخية والتي تمتاز بالطراز الفرنسي الفريد وميدان الملك فؤاد ومحكمة المختلط التاريخية والتجول في شوارع المدينة وسط المسطحات الخضراء.

ومن جهة أخرى أعرب العديد من المواطنين عن سعادتهم بزيارة المدينة والتي تمتلك مقومات سياحية رائعة ومصممة على الطراز الأوروبي بالإضافة إلى الطقس المعتدل .

مؤكدين أن بورفؤاد شهدت طفرة كبيرة في مجال السياحة وأصبحت تمتلك العديد من المناطق السياحية المميزة والتي يتم تداولها على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الإجتماعي .



المعدية وعشق لمياه المجرى الملاحي لقناة السويس



تسلق الزائرين لقمة جبال الملح ببورفؤاد



توافد الزائرين لزيارة جبال الملح ببورفؤاد



جبال الملح ببورفؤاد تتحول إلى مزار سياحى



زوار بورسعيد يتوافدون للإستمتاع بجمال الطبيعة الخلابة







