باكستان تخفق في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد

أخفقت باكستان التي تعاني أزمة مالية حادة، في التوصل لاتفاق مع "صندوق النقد الدولي"، في آخر يوم من المحادثات العاجلة بينهما، وفق ما أفادت وسائل إعلام باكستانية.
ومع ذلك بدا وزير المال الباكستاني متفائلاً بإمكان التوصل إلى اتفاق قريباً لدرء خطر الإفلاس، وسط ارتفاع التضخم ونقص المواد الخام للصناعة.
والاقتصاد الباكستاني في حال يرثى لها، فهو يعاني أزمة في ميزان المدفوعات، بينما يحاول خدمة مستويات عالية من الدين الخارجي وسط فوضى سياسية وتدهور أمني.
باكستان تخفق في التوصل لاتفاق مع صندوق النقدالجمعة، 10 فبراير 2023 04:00 ص
صندوق النقد - أرشيفية
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أخفقت باكستان التي تعاني أزمة مالية حادة، في التوصل لاتفاق مع "صندوق النقد الدولي"، في آخر يوم من المحادثات العاجلة بينهما، وفق ما أفادت وسائل إعلام باكستانية.
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