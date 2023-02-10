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"انظروا إلى الأعلى".. نيوزيلندا تحذر السكان من خطر قاتل بسبب مصابيح الشوارع

الجمعة، 10 فبراير 2023 11:38 ص
"انظروا إلى الأعلى".. نيوزيلندا تحذر السكان من خطر قاتل بسبب مصابيح الشوارع أعمدة الإنارة فى الشوارع
كتبت ريم عبد الحميد

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 قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن مدينة ويلنجتون، عاصمة نيوزيلندا، تعانى من وجود المئات من مصابيح الشارع التى ربما تكون قاتلة، حيث بدأت تسقط دون تحذير وتتحطم على ممر المشاة أدناها.
 
وقال ريتشارد ماكلين، المتحدث باسم مجلس المدينة، إن المجلس على علم بالمشكلة، فرؤوس المصابيح التى تزن نحو 15 كيلوجرام، كانت تسقط من ارتفاع ما بين 4 إلى 6 أمتار.
 
وتابع قائلا: لو سقط إحداها فوقك، اعتقد أنه من الأمان القول أنك إما أن تُقتل أو ستتعرض لإصابة خطيرة.
 
وظهرت تقارير عن وجود خلل فى مصابيح شوارع ويلينجتون صباح الجمعة عندما اكتشف عضو مجلس محلى سابق أحد المصابيح المحطمة قرب منزله، وأشار إلى أن هناك ستة مصابيح أخرى لا تتواجد اللمبات بها.  ويبدو أن المعدن الذى يربطها بأعمدتهم قد تلاشى.
 
ويجرى المجلس تحقيقا فى الأمر، بحسب ما قال ماكلين، ويعتقد أن هناك مجموعة سيئة من لمصابيح ذات التثبيتات التالفة.
 
وأضاف: يبدو أنها مشكلة فى تآكل المعدن أو شىئ من هذا القبيل يحدث فى مثبتات اللمبات، موضحا أنه لم يكن هناك سوى عدد قليل من الحوادث الفعلية.
 
وفى حين قدر المجلس فى البداية أن هناك 100 لمبة متضررة، قام بالتعديل وقال إنه ربما هناك نحو ألف من لمبات الشوارع المعيبة المنشرة فى 17 ألف عمود إنارة بالمدينة. وقال ماكلين إنه لا يعرف أيا من الأشخاص المتضررين،  ولم يتم إجراء تقييم لكل عمود إنارة على مستوى المدينة.

نيوزيلندا

اخبار نيوزيلندا

مصابيح الشوارع

عاصمة نيوزيلندا

ويلنجتون



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