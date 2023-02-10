انتظام حركة الملاحة فى البحر المتوسط وبحيرة البرلس لتحسن الأحوال الجوية

انتظمت حركة الملاحة البحرية بمياه البحر المتوسط، وبحيرة البرلس، وميناء الصيد بالبرلس شمال محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، 10 فبراير 2023م، لليوم الثاني على التوالي، وانطلقت مراكب الصيد نظرا لتحسن حالة الطقس.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن استمرار أعمال الملاحة والصيد بميناء الصيد بالبرلس ومياه البحر المتوسط، وبحيرة البرلس، والقرى الواقعة على البحر المتوسط بقرى الجزيرة الخضراء، بمطوبس، لتحسن الأحوال الجوية.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، اليوم الجمعة، إشارة من ميناء الصيد بالبرلس باستئناف حركة الصيد بعد توقفها، نظرا لتحسن الأحوال الجوية فقد تقرر استئناف الملاحة بميناء الصيد بالبرلس، منذ أمس الخميس بعد توقف لمدة 4 أيام.

وجرى تزويد مراكب الصيد بالوقود والثلوج، من ميناء الصيد بالبرلس لتنطلق فى عرض البحر المتوسط لبدء عمليات الصيد، بعد توقفها، كما انطلقت مراكب الصيد في رحلاتها في مياه بحيرة البرلس، ومن القرى المطلة على البحر المتوسط بالجزيرة الخضراء" الجزيرة الخضراء، برج مغيزل، السكري".

وتشهد محافظة كفر الشيخ،حالة من الاستقرار النسبي للطقس يصاحبها رياح خفيفة بعد أن تعرض المحافظة لمدة 4 أيام الموجة الطقس السيئ، وهبوب الرياح وهطول الأمطار، حيث سطعت الشمس بسماء المحافظة منذ الصباح الباكر.