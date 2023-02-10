اليوم السابع
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الجمعة، 10 فبراير 2023 08:33 م
أكرم القصاص
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اليابان تعتزم السماح للمواطنين بعدم ارتداء أقنعة الوجه اعتبارًا من 13 مارس

الجمعة، 10 فبراير 2023 07:17 م
اليابان تعتزم السماح للمواطنين بعدم ارتداء أقنعة الوجه اعتبارًا من 13 مارس اقنعة الوجه
أ ش أ

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أعلنت الحكومة اليابانية عزمها السماح للمواطنين بعدم ارتداء أقنعة الوجه في المناطق المغلقة، اعتبارًا من 13 مارس المقبل.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الجمعة، أن الحكومة قررت السماح للمواطنين باتخاذ قراراهم الخاص بارتداء أقنعة الوجه من عدمه سواء في المناطق المفتوحة أو المغلقة، إلا أنها توصي بارتداء الأقنعة عند زيارة الطبيب أو استخدام وسائل النقل المزدحمة.

كما أكدت الحكومة أنها ستواصل تشجيع المواطنين على ارتداء أقنعة الوجه، لاسيما أنها فعالة في حماية الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض الخطيرة، كما تنصح بشدة الذين تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا أو التهابات الجهاز التنفسي الأخرى بارتداء أقنعة الوجه عند مغادرة منازلهم وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة.

 


اليابان

أقنعة الوجه

كورونا في اليابان

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