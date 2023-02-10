النيابة العامة تحقق فى انفجار بمخزن أسطوانات بوتاجاز غير مرخص بدمنهور

وانتقلَ فريقُ التحقيقِ لموقعِ الحادثِ، وتبيَّنَ مِن معاينتِهِ وسؤالِ الجيرانِ الملاصقينَ للعقارِ المنهارِ، أنَّ سببَ الحادثِ انفجارُ أسطوانةِ بوتاجازٍ أثناءَ قيامِ صاحبِ المخزنِ بتعبئتِها، وانتقلتِ النيابةُ العامةُ لسؤالِ المصابينَ بالمستشفَى، واستدعتِ المختصينَ بالوَحدةِ المحليَّةِ لسؤالِهِم عن مسألةِ عدمِ ترخيصِ المخزنِ، وأمرتِ بتشكيلِ لجنةً من الإدارةِ الهندسيّةِ لفحصِ العقاراتِ المجاورةِ واتخاذِ الإجراءاتِ اللازمةِ للحفاظِ على الأرواحِ والأموالِ، وكلفتِ الدفاعَ المدنيَّ باتخاذِ الإجراءاتِ اللازمةِ لتأمينِ المنطقةِ، وجارٍ استكمالُ التحقيقاتِ.