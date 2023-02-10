اليوم السابع
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القبض على متهم بحيازة مليون قطعة ألعاب نارية بالجمالية

الجمعة، 10 فبراير 2023 01:53 م
القبض على متهم بحيازة مليون قطعة ألعاب نارية بالجمالية ألعاب ناريه- أرشيفيه
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حيازة الألعاب النارية والاتجار فيها، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر)، بمزاولة نشاط غير مشروع، تخصص فى الاتجار بالألعاب النارية، ويتخذ من مخزنه الكائن بدائرة القسم، مكاناً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه، وعُثر بداخله على (عدد 31 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى مليون و50 ألف صاروخ "مختلف الأحجام").

 

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


العاب ناريه

حيازه العاب ناريه

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



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