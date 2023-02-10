القبض على متهمين زورا المحررات الرسمية بالدقهلية وبورسعيد

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية، أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة المطرية بالدقهلية)، بترويج المحررات الرسمية "المزورة" على عملائه بنطاق محافظة الدقهلية نظير حصوله منهم على مبالغ مالية، متخذاً من نطاق سكنه مسرحاً لمزاولة ذلك النشاط المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وعثر بمسكنه على (عدد 208 نماذج لمستند حكومى "خالى البيانات" معدة للتزوير وتحوى علامات مائية مقلدة- عدد 89 غلافا بلاستيكيا يحوى على علامـات مائيـة مقلـدة - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى" - هاتفى محمول "بفحصهما تبين أنهما محملان بالعديد من المحادثات الصوتية والرسائل النصية بين المتهم وعملائه على أحد تطبيقات التواصل الإجتماعى تُفيد نشاطه الإجرامى").

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وأضاف بتحصله على النماذج المضبوطة بحوزته من (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة بورسعيد) تم ضبطه تنسيقاً ومديرية أمن بورسعيد.. وبتفتيش مسكنه تم ضبط (عدد 105 نموذج مقلد "معد للتزوير"- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى"- هاتف محمول- الأدوات والأجهزة المستخدمة فى التزوير "بفحص الهاتف والأجهزة المضبوطة تبين أنها محملة برسائل نصية ومحادثات متبادلة بين المتهم وعملائه تفيد نشاطه الإجرامى وكذا أدلة تُشير إلى نشاطه الإجرامى).

بمواجهة المتهم المذكور بما أسفر عنه الضبط والفحص، أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.