القبض على عاطل تخصص فى تقليد العملات المحلية والأجنبية فى الدقهلية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

ألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية القبض على عاطل، تخصص نشاطه الاجرامى في تقليد العملات المحلية والأجنبية وترويجها على عملائه بقصد تحقيق مكاسب غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم طلخا مكانا له لمزاولة نشاطه الأثم.

البداية كانت بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تفيد بقيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تقليد العملات المحلية والأجنبية وترويجها بنطاق محافظة الدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزتـــه (عدد 30 ورقة مقلدة "عملة أجنبية" - سيارة - هاتف محمول).

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى فى مجال تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية على النحو المشار إليه، وبإرشاده عُثر بمسكنه على (عدد كبير من الأوراق المقلدة "عملات محلية وأجنبية" - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى"- الأدوات والأجهزة المستخدمة فى عمليات التقليد - مجموعة كبيرة من الورق الأبيض يستخدمه المتهم فى طباعة العملات الورقية المقلدة). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.