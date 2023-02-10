وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية تحت عنوان "السيسي: مصر تقدر علاقتها مع الأشقاء ولا تنسى وقوفهم معها"، أن الرئيس السيسي أكد أن مصر تقدر دوما علاقتها مع الأشقاء ولا تنسى وقوفهم إلى جانبها، مشيرا إلى أن سياسة مصر تتسم بالاعتدال والتوازن مع الجميع في الداخل والخارج.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي، قوله، فى مداخلة خلال افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية سايلو فودز ب‍مدينة السادات في محافظة المنوفية أمس، «إننا حريصون كتوجه دولة على الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع الجميع»، داعيا إلى الابتعاد عما يسيء إلى تلك العلاقات.

وتحت عنوان "السيسي: لا نقبل الإساءة للأشقاء في السعودية ونرفض الانسياق للفتن"، ذكرت صحيفة "السياسة" الكويتية" أن الرئيس السيسي رد أمس، على مثيري الفتنة مع السعودية، مؤكدا أن بلاده تتمتع بعلاقات رشيدة ومتزنة مع جميع الدول خاصة الأشقاء العرب، محذرا مواطنيه ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر من الانسياق وراء الشائعات التي تسعى لإحداث فتنة ووقيعة بين مصر وأشقائها العرب.

وذكرت صحيفة "النهار" الكويتية تحت عنوان "ارتباط مصر بالأشقاء أقوى من إشاعات مواقع التواصل" أن الرئيس السيسي أكد أمس أن مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع جميع الدول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وحرص مصر على علاقتها بالمملكة والدول الأخرى، مضيفا أن سياسة مصر دائما تتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع في الداخل والخارج.