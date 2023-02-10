سيرت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة، الطائرة الإغاثية الثالثة إلى مطار أضنة بتركيا وتحمل على متنها 104 أطنان و62 كيلو جراما من المساعدات الإغاثية تشتمل على المواد الغذائية والخيام والبطانيات والحقائب الإيوائية بالإضافة إلى المواد الطبية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك يأتي ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة