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الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اليونان لتعزيز التعاون المشترك

الجمعة، 10 فبراير 2023 04:05 م
الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اليونان لتعزيز التعاون المشترك الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني “كيرياكوس ميتسوتاكيس”.
 
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول بحث سبل تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة، وتأكيد الحرص على دفع التعاون المشترك على الصعيد الثنائي في مختلف الجوانب، لاسيما في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والتعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي، فضلاً عن مواصلة التشاور السياسي المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط.

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