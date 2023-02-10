الرئيس الأوكراني يشكر ملك بلجيكا على الدعم الشامل لبلاده

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أعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن امتنانه لملك بلجيكا فيليب والحكومة والشعب البلجيكيين على الدعم الشامل المقدم لأوكرانيا منذ الأيام الأولى للحرب الروسية.

وبحث زيلينسكي أثناء زيارته لبلجيكا ولقائه الملك فيليب، اليوم الجمعة، صيغة السلام المصممة لاستعادة السلام العادل في بلاده.

وقام الرئيس الأوكراني بتسليم جزء من طائرة روسية من طراز"سوخوي 25" تم إسقاطها في أوكرانيا كتب الطيارون الأوكرانيون عليها: "معًا سنفوز"، كما شكر زيلينسكي بلجيكا على المساعدة التي قدمتها لمواطنيها الذين لجأوا إليها بسبب الحرب.

من ناحية أخرى، قال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا، ماتي ماسيكاس، إن الضربات الضخمة التي شنها الاتحاد الروسي على أراضي أوكرانيا اليوم الجمعة قد تكون رد فعل على زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الناجحة لعدد من العواصم الأوروبية.

وأضاف ماكسيكاس - في تغريدة على تويتر، نقلتها وكالة أنباء "إنترفاكس يوكرين" الأوكرانية - أنه "تم إطلاق ضربات جوية مكثفة في جميع أنحاء أوكرانيا، منذ الصباح الباكر؛ وكأنه رد فعل على زيارات الرئيس زيلينسكي الناجحة للغاية إلى العواصم الأوروبية خلال الأيام الماضية، حيث تم الترحيب به كأحد أفراد الأسرة".

يذكر أن الرئيس الأوكراني أجرى، يومي الأربعاء والخميس، جولة إلى العواصم الأوروبية، لندن وباريس وبروكسل؛ لحث حلفائه الأوروبيين على تزويده بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة، وهو أمر ضروري بحسب كييف ليتمكن من شن هجمات مضادة تستهدف روسيا.

وفي السياق ذاته، أدانت فرنسا بأشد العبارات الضربات الجديدة التي شنتها روسيا اليوم، خاصة في منطقتي خاركيف وزابوريجيا.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان اليوم الجمعة، موقف الرئيس الفرنسي الثابت من دعم أوكرانيا، الذي تأكد مجددًا عندما استقبل ماكرون نظيره الأوكراني في باريس مساء الأربعاء، مع المستشار الألماني أولاف شولتز.

واتهمت الخارجية الفرنسية الضربات الروسية اليوم بأنها "استهدفت مرة أخرى عن عمد مبانٍ سكنية وبنية تحتية مدنية؛ ما يؤكد الاستهداف المنهجي للبنية التحتية الأوكرانية المدنية ورغبة روسيا الواضحة في مواصلة تصعيد عملياتها العسكرية في أوكرانيا".

وجددت وزيرة الخارجية كاترين كولونا، تأكيدها أن "هذه الأعمال غير المقبولة تشكل جرائم حرب ولا يمكن أن تمر دون عقاب"، موضحة أن فرنسا ستواصل دعمها العسكري والمدني لتعزيز صمود أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا.

يذكر أن القوات الروسية قصفت اليوم عدة مدن أوكرانية بعدد من الصواريخ؛ حيث أطلقت نحو 10 صواريخ باتجاه مدينة خاركيف، وشنت أيضًا هجومًا واسعًا آخر على أراضي أوكرانية باستخدام الصواريخ والطائرات بدون طيار. وتم الإبلاغ عن إصابة بعض منشآت الطاقة، لا سيما في زابوريجيا وخميلنيتسكي وكييف.

وأوضح سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت اليوم "ستة صواريخ كروز كاليبر وما يصل إلى 35 صاروخًا موجهًا مضادًا للطائرات إس-300 على منطقتي خاركيف (شمال شرق) وزابوريجيا (جنوب)".