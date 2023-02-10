اليوم السابع
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الداخلية تكشف حقيقة إجبار مريض نفسى على عقد زواج

الجمعة، 10 فبراير 2023 03:38 م
الداخلية تكشف حقيقة إجبار مريض نفسى على عقد زواج حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة ما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على تطبيق "تيك توك"، متضمناً تضرر أحد الأشخاص من آخر مدعياً قيامه بأفعال غير منطقية تجاهه، وإكراهه على التوقيع على عقد زواج عقب تنويمه مغناطيسياً بمحافظة القليوبية.

بالفحص أمكن التوصل إلى الشاكى (مقيم بمحافظة القليوبية)، وتبين أنه غير متزن، ويدلى بأقوال غير منطقية ويعانى من "مرض نفسى"، ولم يقم بالإدلاء بأية بيانات عن المشكو فى حقه، وأفاد بتضرره منه لذات الأسباب غير المنطقية المشار إليها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق .  

 

 


مريض نفسى

وزاره الداخليه

مديريه امن القليوبيه

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