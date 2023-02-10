الداخلية تضبط 402 قضية مخدرات و154 قطعة سلاح نارى بحملات أمنية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

أسفرت الحملات الأمنية المكبرة التي شنتها أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أنواع الجريمة وملاحقة الخارجين عن القانون، عن ضبط العديد من القضايا وتحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (402) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (441) متهم

ضبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (118,130 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (57,050 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (21.922 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (9,505 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (3,250 كيلو جرام) .

كمية من مخدر الشابو وزنت (3,170 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (2,412 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (710 جرام).

كمية من مخدر بودر وزنت (395 جرام).

كمية من مخدر الكوكايين وزنت (50 جرام).

عدد (3682) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (154 قطعة سلاح نارى بحوزة 126 متهم)، وذلك على النحو التالى:

(9) بنادق آلية.

(13) بندقية خرطوش.

(8) طبنجات.

(124) فرد محلى.

(133) طلقة مختلفة الأعيرة .

(10) خزينة متنوعة .

(214) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (80392) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(331) حكم جناية.

(24498) حكم حبس جزئى.

(4033) حكم حبس مستأنف.

(41051) حكم غرامة.

(10479) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى ضم (4) متهمين، إرتكبوا حادث سرقة بالإكراه .

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (31) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (17) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (282) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (19415) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (53) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (5) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.