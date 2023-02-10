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الحكومة تنفى عقد ثلاثة امتحانات ورقية بديلة عن امتحانات نهاية الترم الثانى

الجمعة، 10 فبراير 2023 11:52 ص
الحكومة تنفى عقد ثلاثة امتحانات ورقية بديلة عن امتحانات نهاية الترم الثانى وزارة التربية والتعليم
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بعقد ثلاثة امتحانات ورقية بديلة عن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار قرار بعقد ثلاثة امتحانات ورقية بديلة عن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار نظام التقييم لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائي حتى الثاني الإعدادي دون أي تغيير، مُوضحةً أن الطالب يقوم بتأدية ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الثاني، تنقسم إلى اختباري شهر، والاختبار الثالث هو اختبار نهاية العام الدراسي 2023، والذي سيتضمن مناهج الفصل الدراسي الثاني كاملةً، بما فيها المناهج التي أدى فيها الطلاب الاختبارات الشهرية، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
 
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الفصل الدراسي الثاني

الحكومة

مجلس الوزراء

صفوف النقل

خليك واعى

اليوم السابع بلس



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