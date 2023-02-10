الحكومة تنتهى من 30 مستشفى بنهاية العام الحالى منها 22 تأمين صحى

كتبت نورا فخرى

تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الانتهاء من 30 مستشفى خلال العام المالي 2022/2023، منها 22 مُستشفى في مُستشفيات التأمين الصحي، و4 مستشفيات في مجال الرعاية العلاجية، و4 مستشفيات أخرى فى مراكز طبية متخصصة، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).

وتأتى هذه المشروعات في إطار حرص خطة 22/23 واتفاقا مستهدفات خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والمبادئ الرئيسة للاستراتيجية مع الوطنية لحقوق الإنسان، ومواصلة تفعيل البرامج والمبادرات والمشروعات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، وتوفير التغطية الصحية الشاملة، مع ضمان جودة الخدمات المقدمة.

وترتكز خِطَة الدولة للنهوض بالخدمات الصحية على ثلاثة محاور رئيسة أولها مبادرة 100 مليون صحة التي تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي وتوفير العلاج بالمجان، وتشمل المبادرة أيضا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والكشف عن الأمراض غير السارية، ومنظومة التأمين الصحي الشامل التي تعمل على التغطية الصحية الشاملة لكافة أفراد المجتمع.

وعلى صعيد جميع المحافظات، تأتى مبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية في الريف.