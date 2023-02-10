التضامن فى أسبوع.. استمرار حملة "ختان البنات جريمة" حتى منتصف مارس

كتب مدحت وهبة

تستعرض وزارة التضامن الاجتماعي الأنشطة والأحداث، التي قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 3 فبراير إلى 9 فبراير 2023، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي علي موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

البرنامج القومي للطفولة المبكرة ، ينفذ برنامجا تدريبا لدعم مهارات مقدمي الخدمة بدور حضانات الأطفال بالدقهلية، ويستكمل جهوده في تطوير خدمات الرعاية والرقابة على حضانات الطفولة المبكرة.

- تعزيزا لقيمة الوعي المجتمعي وتأكيدا على أهمية تنمية القوة الناعمة في مصر، برنامج وعي للتنمية المجتمعية ينظم زيارات للأسر المستهدفة بالمناطق المطورة للمعرض الدولي للكتاب وتفاعل كبير للأطفال فاقدي الرعاية باستخدام الرسم والفن في التعبير عن أفكارهم.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن فتح باب التقدم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444هـ- 2023م بداية من الأحد 5 فبراير وحتي 16 من فبراير الجاري.

- في إطار المشروعات التجريبية للوحدات الإنتاجية، التضامن تعلن عن تشغيل وحدة انتاج الطعام بجمعية صلاح الدين بالفيوم الممولة من برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى الذي يستطلع أكثر من نموذج إنتاجي ويتابع نتائجه.

- جهود التضامن الاجتماعي تنطلق للربط الشبكي بين قواعد بيانات برامج الدعم النقدي بالوزارة وقواعد بيانات لجان الزكاة ببنك ناصر الاجتماعي.

- في إطار انعقاد لجنة العدالة الجنائية الصديقة للأطفال.. التضامن الاجتماعي تستمر في جهودها التي تنادي بدعم الرقابة الاجتماعية وردع وتخفيف الجرائم مع إعادة التأهيل؛ تماشياً مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

- وزارتا التضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطلقان النسخة الثانية لمؤتمر ومعرض «المبادرون» بحضور الشركاء المعنيين بقضايا الإعاقة، والقباج تصرح بأن المؤتمر يهدف للترويج لفكر العيش باستقلالية وتحقيق دمج ذوي الإعاقة في كافة مناحي الحياة.

- نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تزور جمعية الهلال الأحمر المصري لاستطلاع برامجه المختلفة والتعرف على إنجازات مشروعاته الممولة من المعونة الأمريكية.

برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى يوقع 10 عقود شراكة مع شركاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى قطاعى التشغيل الذاتى والتشغيل لدى الغير بقيمة 36,5 مليون جنيه لتوفير 4,353 مشروع متناهي الصغر و570 فرصة توظيف لدى الغير,

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك وزارة التعاون الدولي في اجتماع يشمل الوزارات المعنية بتنمية الأسرة لمناقشة تقرير البنك الدولي حول "الزيادة السكانية في مصر" بحضور السيدة مامتا مورتي نائب رئيس البنك الدولي للتنمية البشرية.

- بمناسبة اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث، وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق حملة "ختان البنات جريمة" تنفذها برنامج "وعي للتنمية المجتمعية" خلال شهر فبراير وتمتد حتي منتصف مارس المقبل.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل باسم منقل مدير شركة المنقل بالسعودية، لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين فى اطار مفاوضات التعاقد بشأن موسم حج الجمعيات الاهلية للعام لعام 2023.

- القباج تشهد اجتماعا مع بنك الإسكندرية لاستعراض الترتيبات النهائية لإقامة معرض ديارنا بكايرو فيستفال في الإسبوع الأخير من فبراير، وتؤكد على أهمية التوسع فى فتح الاسواق ومساندة الاسر المنتجة فى التسويق.

- التضامن الاجتماعى بمرسى مطروح تنفذ دورات تدريبية للقائمين على برنامج فرصة لتعليمهم لغة الإشارة للتعامل مع العملاء من ذوى الإعاقة.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في إطلاق تقرير "تحقيق العائد الديموغرافي" بحضور نائب رئيس البنك الدولي.. وتؤكد أن خفض الزيادة السكانية سيساهم في خفض نسب الفقر وفي تعظيم الاستثمار في البشر وتحسين خصائصهم.

- القباج تشهد توقيع اتفاقية تعاون بين السفارة اليابانية بالقاهرة وجمعية تكاتف للتنمية لإقامة منطقة رياض أطفال بمدرسة صلاح الدين الابتدائية في مدينة الأمل "عزبة الهجانة سابقًا".

وزيرة التضامن الاجتماعي تلقي كلمة مصر في اجتماعات الدورة الـ" 61" للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة وتؤكد ان الفقر يمثل ظاهرة اجتماعية واقتصادية متأصلة في العديد من الاقتصادياتوالمجتمعات..وتسعى البشرية جمعاء إلى التخفيف من حدتها من أجل حياة كريمة.

- المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يختتم فعاليات الدورة الثالثة للبرنامج التدريبى " المداخل و التقنيات الحديثة للكشف عن الجريمة و مكافحتها".

- وزيرة التضامن الاجتماعى تستعرض الخدمات العلاجية للخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان خلال يناير 2023 وتصرح تقديم الخدمات العلاجية لـ 14 ألف مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة.

- وحدة التضامن بجامعة المنوفية تنظم يوم للتطوع بحضور الطلاب والقيادات الجامعية تم فيه تكريم الفائقين وأصحاب الهمم.

- القباج تشهد اجتماعا لمناقشة التعاون بين الجانبين فى مجال مشروعات التمكين الاقتصادى الصديقة للبيئة والطاقة النظيفة. ‏طبعا

- تعاون بين الهلال الأحمرالمصرى ومؤسسة أبوهشيمة الخير بهدف تقديم الدعم للشعب السوري بعد الزلزال المدمر، والمساهمة في إٍرسال قوافل إغاثية للمناطق التي خلفت فيها الأزمات كوارث إنسانية.

- بنك ناصر الاجتماعي يشارك مع وزارة العدل في اجتماعات اللجنة المعنية بدراسة صندوق دعم الأسرة ويقدم كافة البيانات الخاصة بصندوق النفقة للجنة لإعداد دراسة اكتوارية متكاملة حول تنمية موارد الصندوق.

- تحت رعاية رئيس الجمهورية، التضامن الاجتماعي تعلن عن تنظيم المؤتمر الإقليمي الأول حول "سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن المجتمعي"، بالشراكة مع جامعة الدول العربية نهاية فبراير الجاري.

-القباج ترأس اجتماعا تنسيقيا مع وكالة التنمية الأمريكية بحضور قيادات وزارة التضامن ، بهدف مناقشة سبل تنفيذ مشروعين ممولين من المعونة الأمريكية حول التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، وحماية وتنمية الأسرة المصرية.

- القباج تشهد توقيع توقيع بروتوكول إنشاء أول مركز وطني للكفالة في مصر، بإدارة مشتركة بين وزارة التضامن الاجتماعي في إطار توفير الحماية الفضلى للأطفال فاقدي الرعاية وتسليمهم للأسر التي توافق فيها معايير الكفالة.

- القباج تستقبل رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكي ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، لبحث سبل دعم مستشفى 57357 بطنطا الذي تم نقل إدارته إلى جامعة طنطا، ويناقشان تسريع إجراءات إنشاء الجامعة لمؤسسة أهلية لخدمة اغراض مستشفى سرطان الأطفال.

- ختام فعاليات معرض ديارنا بالاقصر ومبيعات تجاوزت 6 مليون جنيه وسط اقبال كبير من الجمهور والسائحين على المنتجات التراثية المتميزة.

- الهلال الأحمر المصري يسلم الهلال الأحمر العربي السوري 20 طن أدوية ومستهلكات طبية بدعم مشترك مع وزارة التضامن الاجتماعي، لدعم الاستجابة للعائلات المنكوبة جراء الزلزال الذي ضرب سوريا.

- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يختتم الدورة السبعين من البرنامج التدريبي العربي لمكافحة المخدرات، والذي أُقيم في الفترة من 13 نوفمبر 2022 إلى 9 فبراير 2023.