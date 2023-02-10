اليوم السابع
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أكرم القصاص
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البيت الأبيض يؤكد أهمية التعاون مع روسيا فى القطب الشمالى

الجمعة، 10 فبراير 2023 07:00 ص
البيت الأبيض يؤكد أهمية التعاون مع روسيا فى القطب الشمالى القطب الشمالى - أرشيفية
وكالات

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أكد مدير القسم الروسي في مجلس الأمن القومي الأمريكي، كريس كوفرون، أن على الولايات المتحدة التفكير في التعاون مع روسيا في القطب الشمالي على صعيد القضايا الحيوية.

قال كوفرون: "لقد وضعنا استثناءات في الفضاء ونتعاون في قضايا الحياة والموت، وربما يعمل النموذج نفسه في القطب الشمالي".

في الوقت نفسه، أشار إلى أنه بينما تستمر الأزمة الأوكرانية، لا يجب الاعتماد على التعاون الجاد مع روسيا في القطب الشمالي.

وأضاف: "في سياق القطب الشمالي، فإن روسيا في موقف دفاعي. ولا نعتقد أن روسيا ستتعاون بحسن نية مع دول القطب الشمالي الأخرى. حيث يبدو أن روسيا ربطت التعاون في جميع المجالات بدعمنا لأوكرانيا".

ونوه إلى أن روسيا تنمي قواتها في منطقة القطب الشمالي من أجل السيطرة عليه.


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