البنتاجون يعلن إسقاط "جسم طائر" فوق ولاية ألاسكا الأمريكية

كتب نهال أبو السعود

قالت صحيفة نيويورك تايمز ان البنتاجون اسقط جسما مجهولة الهوية فوق ولاية ألاسكا اليوم الجمعة بأمر من الرئيس جو بايدن ، وفقا لمسؤولين أمريكيين.

وأكد جون كيربي ، المتحدث باسم البنتاجون ، إطلاق النار في مؤتمر صحفي يوم الجمعة وقال المسؤول الأمريكي إنه لم يتأكد ما إذا كان الجسم بالونًا أم لا ، لكنه كان يتحرك على ارتفاع يجعله تهديدًا محتملاً للطائرات المدنية.

وقال كيربي إن بايدن أمر بإسقاط الجسم المجهول "بدافع من الحذر الشديد".

وقال مسؤول أمريكي إنه "لا توجد مؤشرات مؤكدة على وجود تهديد عسكري" للأشخاص الموجودين على الأرض من الهدف. مشيرا الى إنهم لا يستطيعون تأكيد ما إذا كانت هناك أي معدات مراقبة على الجسم الذي تم إسقاطه.

يأتي هذا الإجراء بعد أقل من أسبوع من قيام طائرة مقاتلة أمريكية بإسقاط منطاد تجسس صيني كان قد اجتاز الولايات المتحدة ، وفقًا لثلاثة مسؤولين أمريكيين.

وقال مسؤولون إن الخرق الأخير حدث ليل الخميس فوق ألاسكا. ووصف أحد المسؤولين الوضع بأنه "سريع الحركة" ولا يزال يتطور. وقال المسؤول إنه ليس من الواضح ما إذا كان الجسم من قوة معادية أو عملية تجارية أو بحثية ضلت طريقها.

كان اختراق المجال الجوي الأمريكي يوم الخميس قصيرًا نسبيًا ، وفقًا للمسؤولين ، وهو أحد أسباب عدم تمكن المسؤولين على الفور من تحديد نوع الجسم المتورط.

يقول المسؤولون الأمريكيون إن منطاد التجسس كان جزءًا من أسطول يديره الجيش الصيني طار فوق أكثر من 40 دولة في خمس قارات في السنوات الأخيرة. وقال مسؤولون إن البالونات تصنعها واحدة أو أكثر من الشركات التي يديرها مدنيون وتبيع المنتجات رسميًا للجيش ، على الرغم من أن إدارة بايدن لم تحدد علنًا الشركة التي صنعت البالون الذي تم إسقاطه.