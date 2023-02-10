البعثات الأجنبية فى لبنان: قلقون حيال الوضع الراهن فى بيروت

إيمان حنا

أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنروج وسويسرا في لبنان في بيان، عن قلقها القلق حيال الوضع الراهن في لبنان، وقالت:"نحث كل الأطراف المعنية على احترام استقلالية القضاء والامتناع عن أعمال التدخل والسماح بتحقيق قضائي عادل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت، فالحق في المعرفة والمساءلة ركيزتان من ركائز سيادة القانون. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان .

وأضافت:"ندعو مجلس النواب إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يوحد الشعب اللبناني في إطار المصلحة الوطنية، كخطوة أولى لاستعادة قدرة مؤسسات الدولة اللبنانية على صنع القرار على المستويين الإداري والسياسي".

ورأت أن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها أمر أساسي لتأمين حسن سير مؤسسات الدولة، كما جددت الدعوة لكل الأطراف المعنية إلى التصرف بمسؤولية حتى تنفذ بالكامل الخطوات التي سبق أن تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، معربة عن استعدادها لدعم لبنان على مسار الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي الذي يتطلب إصلاحات بنيوية، ويجب أن تعالج الموازنة العامة لعام 2023 مسألة انهيار قيمة رواتب موظفي القطاع العام لتمكينهم من متابعة عملهم لصالح الشعب اللبناني.