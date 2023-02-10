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"البحوث الإسلامية" يوضح وصفة شرعية لمواجهة مجتمعية لأزمة الغلاء.. إنفوجراف

الجمعة، 10 فبراير 2023 02:30 ص
"البحوث الإسلامية" يوضح وصفة شرعية لمواجهة مجتمعية لأزمة الغلاء.. إنفوجراف ازمة الغلاء
كتب لؤى على

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أوضح مجمع البحوث الإسلامية عن وصفة شرعية لمواجهة مجتمعية لأزمة الغلاء، وذلك على النحو التالى: 

- تقوى الله 

قال تعالى: "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ".
 

- المداومة على الاستغفار والدعاء

قال تعالى: "فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ".
 

- الاعتدال وعدم الإسراف

قال تعالى: "وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ".

- التكافل الاجتماعى وأداء الزكاة والصدقات

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ومَن كان معه فضلُ زادٍ فلْيعُدْ به على مَن لا زادَ له".
 
وفى وقت سابق أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن إطلاق مبادرة جماهيرية بعنوان: "ولا تسرفوا"، وذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أَحْمَد الطَّيِّب، شَيْخِ الْأَزْهَرِ الشَّرِيف، وإشراف كُلٍّ من وكيل الأَزهر الدكتور محمد الضويني، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيَّاد.
 
وتستهدف المبادرة الدعوة لترشيد الاستهلاك والتخلي عن الإنفاق في غير حاجة، وحماية البيئة من التلوث نتيجة إلقاء بقايا الطعام في الشوارع، كما تسعى المبادرة إلى ترسيخ مفاهيم التضامن المجتمعي لمواجهة التحديات الاقتصادية نتيجة الأزمات العالمية المتعاقبة، بالإضافة إلى العمل على تثقيف الجمهور وتوعيتهم بحسن إدارة حياتهم اليومية، تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي بين الناس وتوجيه الزائد عن الحاجات الأساسية للمستحقين لها، وبيان المخاطر المترتبة على التخلص من بقايا الغذاء بشكل غير صحيح على البيئة والصحة العامة.
 
انفو
 

 


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