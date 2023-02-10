استجواب متهمين استوليا على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لعملاء البنوك

كتبت أمنية الموجي

تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع متهمين بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني، وذلك بعد استجوابهما عما أسفرت عنه التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة.

وكشفت التحقيقات، قيام شخصين بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق احتيالية من خلال انتحال صفة موظفين بالبنوك وبعض الجهات الحكومية، وإيهامهم والادعاء بتحديث بيانات بطاقاتهم البنكية -على خلاف الحقيقة- وتمكنهما من خلال ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى أو تحويلها لمحافظ مالية إلكترونية.

وتواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة بحوزتهما، والتى ضمت (هواتف محمولة) بفحصهم تبين أنهم يحتو على (صور العديد من بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها – مواقع إلكترونية لشركات التسوق الإلكترونى المستخدمة فى إجراء العمليات الشرائية).

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز ومنح مالية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين، وتم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده عن قيام (شخصين) بالنصب والإحتيال على المواطنين بالأسلوب الإجرامى المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات وبإستخدام التقنيات الفنية الحديثة تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهما الإجرامى"- عدد 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين احتوائهم على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات الإحتيال والدالة على نشاطهما الإجرامى المؤثم") كما تبين من الفحص ارتكابهما 4 وقائع بذات الأسلوب بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو الذى أسفر عنه الفحص والتحرى.