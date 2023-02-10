ارتفاع عدد ضحايا انهيار عقار دمنهور إلى قتيلين و20 مصابا

ارتفع منذ قليل، عدد ضحايا حادث انهيار عقار مكون من 4 طوابق بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة إلى شخصين وإصابة 20 آخرين بإصابات مختلفة فى أنحاء الجسم.

وتواصل قوات الحماية المدنية بالبحيرة جهودها لإزالة آثار انهيار المنزل والبحث عن المفقودين.

وانتقل على الفور إلى مكان الحادث الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة واللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وكانت مدينة دمنهور بالبحيرة قد شهدت منذ قليل، إصابة 12 شخصًا إثر انهيار منزل بسبب انفجار أنبوبة غاز بمنطقة أبو الريش، بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة.

وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين انهيار منزل من 4 طوابق، بجوار سويقة أبو الريش بمدينة دمنهور ، وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا حتى الآن، وجار البحث عن اثنين من المفقودين.

تم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي، وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عن المفقودين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.