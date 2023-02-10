ارتفاع عدد ضحايا الزلزال فى تركيا إلى أكثر من 20 ألف قتيل

كتب محمد جمال

أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى أكثر من 20 ألفا و200 قتيل، بحسب سكاى نيوز.

ولا تزال تبعات زلزال تركيا وسوريا الذى ضرب البلدين الإثنين الماضى مستمرة، حيث لا تزال الهزات الارتدادية مستمرة، فقد أشارت "آفاد" إلى وقوع 1509 هزات ارتدادية، مؤكدة إجلاء 75 ألفا و780 شخصًا من المتضررين من الولايات العشرة المنكوبة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.

وقد تعرضت مدينة اللاذقية بسوريا صباح اليوم الجمعة، لهزة أرضية بقوة 3.9 درجات على مقياس ريختر، وفق ما أورد المركز الوطني للزلازل بسوريا.

وقع الزلزال على مسافة 55 كم، وتحديدا الساعة 11 و 17 دقيقة صباحاً، وقد سجلتها محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي.

بدوره، قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، في تعليقه على الزلزال المُدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، إنه منذ الدقيقة الأولى أرسل نداءً للحكومة الإيطالية والحكومات الأوروبية؛ لإرسال مساعدات وجسور صحية إلى تركيا وسوريا.

وأضاف، أن المساعدات مهمة، وللأسف 95% منها تصل إلى تركيا فقط، والقليل منها يصل لسوريا، بحسب ما تم إعلانه، لافتًا إلى أنه على اتصال مُباشر مع الأطباء في سوريا وتركيا.وفق" القاهرة الإخبارية".

وتابع، لدينا خبرة كبيرة مع الهزات الأرضية في إيطاليا، وفي هذه الحالة يجب تقسيم الإنقاذ إلى عدة فرق، منهم من يقوم بالإنقاذ من أسفل المنازل، وآخرون لعلاج الأشخاص الذين تم إخراجهم، خاصةً أن أغلبهم يعانون من أمراض عظام وكسور، لافتًا إلى أن سوريا بحاجة إلى مستشفيات مُتحركة تكون قريبةً من المنطقة التي بها عدد كبير من الضحايا.