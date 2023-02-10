اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إصابة 50 شخصا بمسيرة تكريم لمدنيين سقطوا فى احتجاجات بيرو

الجمعة، 10 فبراير 2023 09:32 ص
إصابة 50 شخصا بمسيرة تكريم لمدنيين سقطوا فى احتجاجات بيرو احتجاجات بيرو ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أصيب نحو 50 متظاهراً فى مسيرة جرت فى مدينة خولياكا بجنوب بيرو إحياء لذكرى 18 مدنياً سقطوا قبل شهر فى الاحتجاجات، التى تطالب باستقالة الرئيسة دينا بولوارتى، حسب تقرير للسلطات الصحية فى المنطقة.

وأفضى هذا التجمع إلى صدامات عندما حاول متظاهرون دخول مطار إنكا مانكو كاباك في خولياكا، التي تبعد نحو 1300 كلم جنوب العاصمة البيروفية ليما، حيث سقط متظاهرون قبل شهر، حسبما نقل "فرانس 24".

وقالت إدارة الصحة في مقاطعة سان رومان بمنطقة بونو في تقرير إن الصدامات وقعت عندما تسببت الشرطة خلال محاولتها "تفريق المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع"، بإصابة 23 شخصا بجروح وكسور وفشل في الجهاز التنفسي، فيما قالت الشرطة إن 25 شرطياً أصيبوا في هذه المواجهات.

 


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