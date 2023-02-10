"أنت الأغلى" مبادرة لإسعاد أطفال شمال سيناء فى 5 مدارس

شمال سيناء ـ محمد حسين

عاش تلاميذ 5 مدارس بشمال سيناء تجربة معايشة مبادرة "أنت الأغلى"، التى أهدتها الدولة لإسعادهم خلال فترة إجاز نصف العام الدراسى، بقوافل علم وتثقيف ورياضة وفن شاركت فى تقديمها الشباب والرياضة والتعليم العام والأزهرى ومجالس المدن.

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن المبادرة تم تنفيذها فى مدارس أبى صقل الجديدة للتعليم الأساسى فى مدينة العريش، ومدرسة نجع شيبانة جنوب مركز رفح، ومدرسة الإمام الغزالى الثانوية بنات بمدينة الشيخ زويد، ومدرسة الحسنة الابتدائية فى مدينة الحسنة بوسط سيناء، ومدرسة نخل الإعدادية فى مدينة نخل بوسط سيناء.

وأشار إلى أن القوفل نظمتها وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية لتنمية النشء من خلال الإدارة العامة للتنشئة المدرسية، ضمن المشروع القومى "ملتقى النشء لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية" تنفيذا لتوجيهات الدولة بتكامل عمل الوزارات وتكثيف البرامج والمشروعات بالمحافظات الحدودية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وقطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف.

وأضاف أن المبادرة تستهدف تنمية الولاء والانتماء لدى تلاميذ المدارس، وتثقيفهم وتوعيتهم بأهمية القوانين والتشريعات لتحقيق الاستقرار، ونشر مفهوم الثقافة الرياضية، ونبذ العنف والتعصب، وتنمية المهارات الفنية والإبداعية لديهم، وشغل أوقات فراغهم فى المجالات الفنية المختلفة.

وأوضح أنه تضمنت الفعاليات مجموعة من الأنشطة والفعاليات، والتى من شأنها ترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء لدى تلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية من خلال ورش عمل تتضمن الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية ومحاكاة لمجلس القبائل وميثاق الطفل ومسرح عرائس متحرك ومسابقات متنوعة، ورش عمل للطلاب صباحية ومسائية، فقرات ومسابقات فنية، وتقديم هدايا ووجبات غذائية من إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بحضور قيادات الشباب والرياضة والتربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء.