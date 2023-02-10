أمن المنافذ يشن حملات أمنية موسعة ويضبط 2238 مخالفة مرورية و234 حكما قضائيا

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ،

أبرزها الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (4) قضايا.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2238) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط قضية.

فى مجال الأمن العام: ضبط (30) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ (234) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط (2) قضية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .