أعشاب يمكن أن تساعد في علاج آلام التهاب المفاصل.. اعرفها

كتبت فاطمة ياسر

هناك بعض الأعشاب التي يمكن أن تساعد في تخفيف آلام المفاصل والتحكم في التهاب المفاصل، فإلى جانب إضافة القليل من التمارين ، يمكن للتغييرات الغذائية أن تقلل الالتهاب، وذلك وفقا لموقع “indiatoday”.

وفي الأشهر الباردة ، يمكن أن يعاني مرضى التهاب المفاصل من آلام شديدة في مفاصلهم، فيصيب التهاب المفاصل ملايين الأشخاص ، وهو مرض مزمن ينتج عن التهاب أو تورم أو تصلب في المفاصل.

وهناك بعض الأعشاب التي يمكن أن تساعد في تخفيف الألم وإدارة المرض ، نشرت أخصائية التغذية Lovneet Batra حول الأعشاب التي يمكن أن تخفف آلام المفاصل، وكتبت في التسمية التوضيحية، فالتهاب المفاصل حالة مزمنة تؤثر على أكثر من 180 مليون شخص.

ووفقًا لأخصائي التغذية ، فإن هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي هما شكلان رئيسيان من التهاب المفاصل المرتبطان بآلام المفاصل الشديدة وانخفاض نوعية الحياة.

أعشاب يمكن أن توفر بعض الراحة لمريض التهاب المفاصل. فالعيش مع التهاب المفاصل وتحمل كل التورم والألم في المفاصل ليس بالأمر السهل. تقييد الحركة والألم الذي لا يطاق يمكن أن يجعل المهام اليومية صعبة لمرضى التهاب المفاصل. ولحسن الحظ ، يمكن للتغييرات الغذائية أن تقلل بشكل كبير من الالتهاب وتساعد في إدارة المرض ، و شارك الخبير في قائمة خمسة -الصبار: يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات. يحتوي الجل على مادة الأنثراكينون التي تساعد في تخفيف التهاب المفاصل.

-الكركم : مكونه الرئيسي ، الكركمين ، له خصائص مضادة للالتهابات.

-الزعتر: له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات.

-الزنجبيل: يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات ، بما في ذلك القدرة على قمع الجزيئات الالتهابية التي تسمى الليكوترين ، وعلى تصنيع البروستاجلاندين الذي يسبب الألم والالتهابات.

-الثوم: يحتوي الثوم على ثنائي كبريتيد الديليل ، وهو مركب مضاد للالتهابات يقلل من تأثيرات السيتوكينات المؤيدة للالتهابات.