اليوم السابع
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أسماء ضحايا حادث انهيار عقار دمنهور بالبحيرة

الجمعة، 10 فبراير 2023 09:21 م
أسماء ضحايا حادث انهيار عقار دمنهور بالبحيرة حادث انهيار منزل دمنهور
البحيرة - ناصر جودة

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شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة، حالة من الحزن الشديد بعد انهيار منزل مكون من 4 طوابق بمنطقة أبو الريش بسبب انفجار أسطوانة غاز، وبلغ عدد ضحايا الحادث المأساوي 6 أشخاص منهم 3 أطفال لقوا مصرعهم، بالإضافة الى 23 شخصا مصابا.

والمتوفون هم:- عطيات محمد عقدة 80 سنة ويوسف أحمد بيومى 8 سنوات وطه أشرف المهدى22 سنة- عامل- وأشرف جمال المهدى 50عاما - عامل- يس أشرف المهدى 7سنوات وياسين مسعد أحمد بيومى 3 سنوات.

وكان ارتفع عدد ضحايا حادث انهيار عقار دمنهور بالبحيرة إلى 6 أشخاص، بعد وفاة أحد المصابين متأثرا بجراحه داخل مستشفى دمنهور التعليمى، لتبلغ حصيلة الحادث حتى الآن 6 أشخاص و23 مصابا، فيما كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها لإزالة آثار العقار المنهار بمدينة دمنهور ورفع تراكم الأنقاض بالتعاون مع فرق الحماية المدنية.

وكثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة، جهودها لإزالة آثار العقار المنهار بمدينة دمنهور، ورفع تراكم الأنقاض بالتعاون مع فرق الحماية المدنية.

وقال وهدان السيد مدير إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة البحيرة، إنه وفقا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة تم انعقاد لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، التى قررت إخلاء 9 عقارات مجاورة للعقار المنهار من السكان حرصا على أرواح الأهالى، مضيفا أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قررت إزالة منزلين بجوار العقار المنهار وأنه جارى رصد كافة العقارات المجاورة لبيان مدى سلامتها.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه فور وقوع الحادث بعد ظهر اليوم تم رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وكذلك توفير الأطقم الطبية وأكياس الدم اللازمة تحسبا لأى تطورات فى الأحداث، وكذلك تم الدفع بـ18سيارة إسعاف لنقل المصابين بشكل فورى.

وكانت مدينة دمنهور بالبحيرة قد شهدت انهيار عقار مكون من 4 طوابق، مما أدى إلى وفاة 5 اشخاص وإصابة 24 آخرين بإصابات مختلفة فى أنحاء الجسم.

 


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