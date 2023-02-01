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8 خطوات للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية .. تعرف عليها

الأربعاء، 01 فبراير 2023 09:28 م
8 خطوات للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية .. تعرف عليها نتيجة الشهادة الإعدادية
كتبت - مرام محمد

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يتساءل عدد من طلاب محافظة الجيزة عن خطوات التظلم على نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022-2023، وذلك بعد إعلانها رسميا من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة بنسبة نجاح بلغت 76.81%.

 

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

 

1-التوجه إلى شؤون الطلاب بالإدارة التعليمية التابعة لها مدرسة الطالب المتظلم.

 

2-تسديد رسوم التظلم المقررة على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

 

3-إحضار إيصال رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 وصورة شخصية لولى الأمر، وكذلك إحضار طلب بالمواد المطلوب الاطلاع عليها للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

 

4-تسليم طلب التظلم للجنة النظام والمراقبة بالإدارة التابع لها الطالب.

 

5-تحدد لجنة النظام والمراقبة موعدا للاطلاع على صور أوراق إجابة الطالب في المواد المتظلم منها.

 

6-التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد للاطلاع على ورقة الطالب في المواد المتظلم منها.

 

7-تعلن نتيجة التظلمات بمقر شؤون الطلبة بالإدارات التعليمية بعد الانتهاء من فحصها.

 

8-فى حالة ما إذا ثبت من التظلم أحقية الطالب في درجات سوف يحصل عليها.

 

جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أوضحت أنه يمكن للطالب الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، بالرقم القومي من خلال المدرسة أو من خلال الدخول على على هذا الرابط gizaresult.com

 

وجاء ترتيب الإدارات التعليمية بعد اعتماد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بنتيجة الشهادة الإعدادية 2023 كالتالى:

فى المركز الأول ( الدقى ) الثانى ( الهرم ) الثالث ( جنوب الجيزة ) الرابع ( الوراق) ، الخامس ( الشيخ زايد)، السادس( العمرانية)، السابع ( الصف )، الثامن ( العجوزة )، التاسع ( أطفيح ) ، العاشر ( شمال الجيزة )، الحادى عشر ( 6 أكتوبر )، الثانى عشر (منشأة القناطر)، الثالث عشر ( البدرشين ) ، الرابع عشر ( العياط ) ، الخامس عشر ( بولاق الدكرور ) ، السادس عشر ( الحوامدية )، السابع عشر ( كرداسة ) ، الثامن عشر (أوسيم)، التاسع عشر (أبوالنمرس)، العشرون (الواحات البحرية).

 

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجه القسم المهنى، فقد بلغت نسبة النجاح 95.16%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 98.61%، وبنسبة نجاح بلغت 100 % للمكفوفين.


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