6 معلومات حول تدشين أكبر مصنع للغزل والنسيج فى مصر

كتب عبد الحليم سالم

‏يعد مصنع غزل واحد بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى واحدا من أهم المصانع التى تدشنها الحكومة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج بتكاليف تصل لنحو 30 مليار جنيه، وتحويل خسائر الشركة الأرباح وزيادة الصادرات بشكل غير مسبوق.. تعرف على أحدث مستجدات تشغيل هذا المصنع.

1-‬ تم الانتهاء من أعمال تركيبات الهيكل الخرسانى الرئيسى للمصنع الذى يعد أكبر مصنع في العالم لإنتاج الغزول بطاقة تقدر بنحو 30 طن غزل / يوم.

2 – تم تركيب ماكينات ريتر السويسرية الأحدث فى العالم داخل المصنع.

3 - يقام المصنع الجديد على مساحة 62.5 ألف متر بشركة غزل المحلة.

4- يستوعب 182 ألف مردن غزل، وكان من المقرر بدء الإنتاج فى الربع الثاني من عام 2022.

5 - تبلغ تكلفة الأعمال الإنشائية، نحو 780 مليون جنيه بخلاف قيمة الماكينات.

6- تم توقيع عقد الانشاء فى 9 يوليو عام 2020 وكان المنتظر تنفيذه فى 14 شهرا بحسب بيان سابق وزارة قطاع الأعمال العام.