5 أطعمة بلاش تشرب معاها شاى.. عشان تتجنب مشكلات الجهاز الهضمى

كتبت ميرفت رشاد

الشاي هو مشروب محبب للجميع، يمكننا تذوقه في أي وقت وفي أي يوم، لكن هل تعلم أن هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنب تناولها مع فنجان الشاي؟ وفقًا لنصائح خبراء الطب التقليدي والصحة، من الأفضل عدم تناولها مطلقًا مع الشاي لتجنب مشكلات الجهاز الهضمي، فهي تعمل على إبطاء عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية من الطعام، وإليك 5 أطعمة يجب تجنب تناولها مع الشاي، وفقا لما نشره موقع "food.ndtv".

1. خضرلوات ورقية



يُقال إنه من الأفضل تجنب الخضراوات الورقية الغنية بالحديد مع الشاي، وذلك لأن الشاي يحتوي على مادة التانين والأوكزالات التي يمكن أن تمنع امتصاص الجسم للحديد، وبالتالي، لن يكون الجسم قادرًا على امتصاص محتوى الحديد من الخضراوات.

2. سلطة فواكه



نظرًا لأن الشاي ساخن ، فمن الأفضل تجنب تناول الأطعمة الباردة والنيئة معه، الفواكه مرة أخرى كثيفة العناصر الغذائية، تناول الشاي والقهوة مع الفاكهة يسبب الحموضة، لذا تجنب أي فاكهة مع المشروبات الساخنة.

3. عصير الليمون



غالبًا ما يضاف عصير الليمون إلى الشاي الأسود لجعله علاجًا لفقدان الوزن أو حتى لتحسين مذاقه، لكن الخبراء ينصحون بعدم ممارسة هذه العادة، والسبب هو أن عصير الليمون حامضي بطبيعته، هذا يعني أن إضافة عصير الليمون إلى الشاي الخاص بك يمكن أن يؤدي في الواقع إلى زيادة مستويات الحمض في المشروبات، مما يسبب مشكلات في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون في كثير من الأحيان من الارتجاع الحمضي ، من الأفضل تجنب إضافة عصير الليمون إلى الشاي.

4. الكركم



إضافة الكركم إلى الشاي أو تناول الأطعمة الغنية بالكركم مع الشاي يمكن أن تكون ضارة للجسم، يحتوي الكركم على الكركمين ، في حين أن الشاي يحتوي على التانين وقد يتسبب الجمع بينهما في مشاكل في المعدة مثل الحموضة أو الإمساك.

5. اللبن الرائب



اللبن الرائب (أو الزبادي) هو مثال آخر على الأطعمة الباردة التي يجب تجنبها بشكل مثالي مع الشاي، نظرًا لأن الشاي مشروب ساخن ، فإن إقران اللبن الرائب أو أي منتج بارد آخر معه ليس فكرة جيدة وينصح الخبراء عادةً بعدم القيام بذلك.