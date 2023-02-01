20 صورة تبرز مشروعات حياة كريمة قبل افتتاحها تجريبيا بالتزامن مع عيد قنا القومى

قنا - صابر سعيد

تستعد محافظة قنا لافتتاح عدد من المشروعات التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى أنهتها في المرحلة الأولى بالتزامن مع احتفالات عيد قنا القومي خلال شهر مارس المقبل.

ويستعرض "اليوم السابع" صورًا لأهم المشروعات التى تم الانتهاء منها خلال المرحلة الأولى، حيث قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن المرحلة الأولى ضمت 5 مراكز تحوى 88 قرية بأكثر من 792 نجعا، بحجم استثمارات بلغ 31 مليار جنيه، مما يوضح حجم المشروعات التى تم إنجازها وحجم التغيير الذى حدث فى هذه المراكز.

ووجه محافظ قنا بسرعة إنهاء الملاحظات الواردة فى تقرير دار الهندسة بشأن بعض المشروعات، تمهيدًا لاستلامها، وسرعة تأثيث المشروعات التي يتم استلامها، وتجهيز الكوادر البشرية المقرر عملهم بتلك المؤسسات، والتنبيه على العاملين بضرورة الالتزام بملابس موحدة، لإضفاء مظهر حضاري أثناء تقديم الخدمات للجمهور.



سكن كريم بقنا



مجمع الخدمات الزراعية بالسمطا



مجمع الخدمات الزراعية بفرشوط



مجمع خدمات زراعية لحياة كريمة



مجمع خدمات للمواطينن بقنا



مجمع خدمات مواطنين (2)



مجمع خدمات مواطنين بدشنا



مجمع خدمات مواطنين



مدرسة تعليم اساسي



مركز شاب نجع رجب



مركز شباب المراشدة



مركز شباب بالمراشدة في قنا



مركز شباب عزبة البوصة



مشروع تبطين



مشروعات حياة كريمة بقنا



نقطة اسعاف القارة



وحدة تضامن اجتماعي_1



وحدة طب الأسرة بالجمالة



وحدة طب الخرانقة