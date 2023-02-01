وزير خارجية الجزائر يبحث مع رئيس البرلمان الأفريقي سبل تجسيد أجندة 2063

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بحث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مع رئيس البرلمان الأفريقي، فورتين شارامبيا، السبل الكفيلة بتمكين هذا البرلمان من أداء مهامه وتقديم مساهمته في العمل الأفريقي المشترك بغية تجسيد أجندة أفريقيا 2063 بجميع أبعادها.

جاء ذلك خلال استقبال لعمامرة، اليوم، بمقر الخارجية الجزائرية بالجزائر العاصمة، للمسؤول البرلماني الأفريقي، على هامش مشاركته كضيف في المؤتمر السابع عشر لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي اختتم أعماله أمس الإثنين بالجزائر.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أنه تم تجديد التأكيد على ضرورة تزويد البرلمان الأفريقي بالموارد اللازمة.

وأضاف البيان أن الطرفان شددا على أهمية حماية هذه المؤسسة من هدر الطاقات بهدف تعظيم مساهمتها وتكريس دورها في خدمة مصالح وقضايا القارة.