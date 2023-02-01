وزير القوى العاملة يلتقى وفدا من مجمع عمال مصر: تعاون فى مجال تدريب والتأهيل

التقى حسن شحاته وزير القوى العاملة، اليوم، وفدا من "مُجمع عمال مصر" برئاسة المهندس هيثم حسين رئيس مجلس الإدارة.

وقال بيان صحفى عن "الوزارة" اليوم الأربعاء أن الوزير شحاتة التقى بالوفد بديوان عام الوزارة بحضور النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، وأنه جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين "الوزارة" و"المجمع" فيما يخص تأهيل وتدريب العمالة المصرية بما يحقق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى توفير فرص العمل للشباب فى القطاع الخاص بدعم ومساندة وزارة القوى العاملة، حيث أكد الوزير على مساندة الوزارة لكافة الجهود التى تخدم الشباب فى القطاع الصناعى والاستثمارى ومساعدة المستثمرين فى القطاع الصناعى لتوفير وتدريب العمالة وذلك بزيادة الإنتاج وتشغيل المصانع المتوقفة.

وبحسب البيان قال المهندس هيثم حسين، إن اللقاء تتطرق لعدة محاور أهمها فتح سبل التعاون المشترك بين الوزارة ومراكز التدريب التابعة للوزارة فى استخدامها لتدريب العمالة التابعة للمشروعات الصناعية لمجمع عمال مصر فى السوق المحلى والسوق الدولى، كما تم الاتفاق على التعاون فيما يخص برامج تدريبية وتأهيلية جديدة تواكب سوق العمل العصرى وتعطى نتائج سريعة وكذلك أهمية الحاق العمالة المصرية بالخارج ولكن بعد الخضوع للمعايير المطلوبة وبما يضمن التزامهم نحو القوانين الخاصة بالدول وكذلك مسؤولية مجمع عمال مصر فيما يخص حقوق العاملين وواجباتهم.

يذكر أن مجمع عمال مصر يعمل فى القطاع الصناعى منذ عام 2010 ويخدم القطاع الصناعى فى توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج ومساعدة المصانع المتوقفة وكذلك توفير الايدى العاملة من خلال قطاع التشغيل، كما أن "المجمع" لديه ذراع اقتصادى فى دول مجلس التعاون الخليجى بشركة سواعد الخليج لتشغيل المصانع وكذلك فتح فرص عمل للشباب فى هذه الدول، ويعتبر "المجمع" منشأة خدمية وصناعية وتعليمية، تعمل فى مجال إدارة وتشغيل المنشآت الصناعية، من خلال توفير وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية للعمل بالأنشطة الإنتاجية المختلفة، وانه تم إنشاء المجمع فى عام 2010، وجمع بين خدمات المستثمرين والاستثمار الصناعى بوجه خاص من خلال مجمع يضم 10 قطاعات وبواقع 60 قسم للعمل على تهيئة بيئة داعمة ومحفزة للصناعة فى مصر من خلال تدريب وتأهيل ومحاكاة الكوادر البشرية لطبيعة واحتياجات بيئة العمل، ولدى المجمع خبرة تتجاوز الـ 12 عاما فى العديد من الصناعات بالمناطق والمجمعات الصناعية، ويمتلك 6 فروع بالمناطق الصناعية الكبرى بمحافظات مصر.