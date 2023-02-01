وزير العدل يقرر نقل مقر الدائرة 11 جنايات شمال القاهرة إلى مجمع الإصلاح والتأهيل ببدر

كتب إبراهيم قاسم

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار الوزاري رقم 783 لسنة 2023، بشأن نقل مقر انعقاد الدائرة الحادية عشرة جنايات شمال القاهرة الى مجمع الإصلاح والتأهيل ببدر بدلا من مقرها الحالى.

ونص القرار على أن نقل مقر انعقاد الدائرة الحادية عشرة جنايات شمال القاهرة الى مأمورية استنئاف مجمع الإصلاح والتأهيل ببدر التابعة لمحكمة استئناف القاهرة بدلا من مقرها الحالي وذلك لنظر القضية رقم 8002 لسنة 2022 السلام ثان المقيدة برقم 4335 لسنة 2022 كلى شرق القاهرة وحتى الفصل فيها.

وتضمن القرار ان يعمل به اعتبارا من أول فبراير 2023 وعلى الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ القرار.