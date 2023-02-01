اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 فبراير 2023 03:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

هيئة الإسعاف المصرية تؤمن فعاليات الدورة الـ54 لمعرض الكتاب.. صور

الأربعاء، 01 فبراير 2023 02:04 م
هيئة الإسعاف المصرية تؤمن فعاليات الدورة الـ54 لمعرض الكتاب.. صور الاسعاف فى معرض الكتاب
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تؤمن هيئة الإسعاف المصرية، بإشراف الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف، والدكتور أحمد سيف رئيس قطاع العمليات والتشغيل، كافة فرقها جميع زوار معرض الكتاب والطوابير الكثيرة أمام بوابات حجز التذاكر، لحين انتهاء فعاليات الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، المنعقدة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، حتى 6 فبراير .

 
 
كما تؤمن الفرق الطبية ورجال هيئة الإسعاف المشرفين علي تأمينات المعرض من بينهم د. محمد بلال مدير الفرع ومحمد صالح مشرف المحافظة و عماد فرج مشرف المعادي والعاصمة الإدارية كافة الزوار والمتطوعين أمام البوابات لتنظيم ومساعدة الزوار، بينما انتشرت كافة السيارات والدراجات التابعة لهيئة الإسعاف كافة المواطنين أثناء استقلالهم الحافلات التابعة لهيئة النقل العام التى تعمل على توصيل زوار المعرض من وإلى الميادين الرئيسية، ويتم العمل لرجال الإسعاف بشكل دورى وتأمين المواطنين وزوار المعرض منذ بدء فاعليات المعرض منذ الساعات الأولي من الصباح حتى نهاية اليوم بالكامل.
 
استعدادات رجال الاسعاف
استعدادات رجال الاسعاف

 

اسعاف
اسعاف

 

اصطفاف الاسعاف
اصطفاف الاسعاف

 

اصطفاف سيارات الاسعاف
اصطفاف سيارات الاسعاف

 

الاسعاف فى معرض الكتاب
الاسعاف فى معرض الكتاب

 

الاسعاف
الاسعاف

 

تجهيزات الاسعاف
تجهيزات الاسعاف

 

مسعف فى معرض الكتاب
مسعف فى معرض الكتاب

 

مسعف
مسعف

 

معرض الكتاب
معرض الكتاب

الاسعاف فى معرض الكتاب

اسعاف

معرض القاهرة الدولى للكتاب

معرض الكتاب

هيئة الإسعاف

اخبار عاجلة

زوار المعرض



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة