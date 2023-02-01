هجام مساكن يعترف بسرقة خزينة ومحتويات شقة فى منطقة عابدين

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مسجل خطر تم القبض عليه، لاتهامه بسرقة خزينة ومحتويات شقة سكنية في عابدين، عقب القبض عليه، بأنه تخصص في سرقة الشقق السكنية بأسلوب التسلق، وتسلل إلى الشقة بعد التأكد من خلوها من الأشخاص المقيمين بها، ثم استولى على خزينة وجهاز لاب توب، وهاتف محمول، ومحتويات أخرى.

وأضاف أنه استولى على جهاز لاب توب وغادر الشقة تمهيدا لإحضار سيارة لنقل الخزينة التي تركها بالشقة، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من القبض عليه.

استمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، ووجه اتهاما للمسجل خطر بالسرقة، وتعرف على المسروقات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين) وبحوزته جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" مجهول المصدر .

بمواجهته اعترف بسرقته من داخل شقة كائنة بدائرة القسم "بأسلوب التسلق" وكذا استيلائه على (خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالى- بطاقة رقم قومى- بطاقة إئتمانية - هاتف محمول- شاشة)، وإخفائه المسروقات بمحل ارتكاب الواقعة، وأنه كان فى سبيله لتجهيز سيارة والعودة مرة أخرى لتحميل المسروقات، وتم بإرشاده ضبط باقى المسروقات .

أمكن التوصل للمجنى عليه مالك الشقة، وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.