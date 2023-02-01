نصائح تحميك من الوقوع فى فخ شركات التوظيف الوهمية قبل السفر للإمارات

كتبت – مرام محمد

قدم مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بأبوظبى، تقريرا إرشاديا للمصريين الراغبين فى السفر لدولة الإمارات من أجل العمل أو الزيارة أو الاستثمار أو الإقامة، حتى لا يتعرضون للنصب من قبل شركات التوظيف الوهمية سواء فى عقود العمل أو تأشيرات الدخول، وذلك على النحو الآتي:

أولا: إذا عرض عليك شخصاً ما وظيفة فى دولة الإمارات، لابد أن يقدم لك عرض عمل صادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات، ويجب أن يحمل توقيع المدير المسؤول، ويمكنك استخدام رقم عرض العمل للتحقق من صحة الطلب عبر الموقع الإلكترونى لوزارة الموارد البشرية والتوطين، وكذلك من خلال التواصل مع المكتب العمالى بدولة الإمارات على الإيميل، أو التواصل معه عبر أرقام الهاتف التالية: 0097124446491 - 0097124447938

ثانيا: بعد التوقيع على عرض العمل، سوف يرسل لك صاحب العمل إذن دخول إلكترونى بغرض العمل حتى تتمكن من دخول الدولة.

ثالثا: لابد من التأكد من وجود التصديق على إذن الدخول من المكتب العمالى بدولة الإمارات ثم مراجعة وزارة القوى العاملة 3 ش يوسف عباس مدينة نصر - القاهرة، ومن ثم استخراج تصريح العمل، والسفر، وأنه هام جدا العلم بأن إذن الدخول بغرض السياحة أو الزيارة لا يعطيك الحق فى العمل داخل دولة الإمارات، وفى حالة قيامك بالعمل بعد دخول الدولة بتأشيرة سياحة أو زيارة، فإنك قد تتعرض لغرامات كبيرة والإبعاد عن الدولة.

جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة، أكدت حرصها على حماية حقوق راغبي العمل بالخارج ومتابعة جميع شركات إلحاق العمالة المرخصة، والتي تعمل بشكل رسمي الآن وعددها 920 شركة فقط، موجهة رسالة إلى جميع راغبي العمل بعدم التعامل إلا مع الشركات المرخصة رسميا، وأنه في حال وجود أي استفسارات يجب الاستعلام من خلال القنوات الرسمية للوزارة، أو من خلال التواصل مباشرة مع الإدارة العامة للتشغيل الخارجي، أو الإدارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة بالخارج، بديوان عام الوزارة بـ"3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر".

وخصصت وزارة القوى العاملة على موقعها الرسمى بيان بمكاتب التمثيل العمالي وعناوينها وأرقام التواصل معها عبر الضغط على الرابط التالى: