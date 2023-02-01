نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر.. استمرار أعمال التصحيح وتقدير الدرجات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، استمرار أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لطلبة الشهادة الإعدادية، وذلك للإعلان عن النتيجة فور نهاية التصحيح وتحديد قائمة أسماء الأوائل للتيرم الأول بعد اعتمادها من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبإشراف الدكتور صبرى خالد وكيل تعليم الأقصر.

ومن جانبه تفقد الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، مقر تقدير الدرجات ولجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، موضحًا أن مرحلة التصحيح من أهم المراحل، حيث أنها حصاد فصل دراسى بأكمله، وينتظر ثماره الطلاب وأولياء أمورهم وكذلك من اجتهدوا فى تدريسهم من المعلمين.

كما وجَّه وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، كافة المعلمين المشاركين فى التصحيح بضرورة الالتزام بالحضور المبكر، وعدم رفع الصوت داخل غرف التصحيح، وكذلك عدم الانشغال باستقبال مكالمات هاتفية إلا فى حالات الضرورة القصوى، وتجنب الأحاديث الجانبية التى تسرق الوقت، ومراعاة الخطة الزمنية لتصحيح كل مادة، كما أوصى بضرورة تحرى الدقة أثناء التصحيح، ومراعاة كل حرف مكتوب حرصًا على مصلحة الطلاب، والتحقق من مراجعة جميع الإجابات أثناء المراجعة، ومطابقة الدرجات فى الأوراق الداخلية لكراسة الإجابة بالدراجة المدونة فى ورقة تجميع درجات الأسئلة مجتمعة.

ومن المقرر أن تنتهى أعمال التصحيح وتقدير الدرجات الأسبوع المقبل، وبعدها سيتم إعلان النتيجة بعد اعتمادها، حيث كان قد تابع الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، فعاليات امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلبة الشهادة الإعدادية، حيث استقبلت اللجان طوال فترة الامتحانات كافة الطلبة والطالبات لأداء الامتحانات فى كافة المدارس التابعة للإدارات التعليمية السبعة بمحافظة الأقصر، حيث أدى الامتحانات 17854 طالب منهم 283 منازل وذلك من خلال 154 لجنة امتحانية.

وشدد الدكتور صبرى خالد، على ضرورة توفير الأجواء المناسبة والمطمئنة التى تمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم فى هدوء واستقرار، وأيضًا بالتواصل الفورى مع غرفة العمليات حال حدوث أى أمر طارئ، وأوصى الطلاب مطمئنًا لهم بالتريث والتمهل قبل الإجابة، مؤكدًا على أن الامتحان قد أُعِد بما يتناسب بشكل كامل مع الفترة الزمنية المخصصة له؛ فلا داعِ الاستعجال فى الإجابة.



جولة لمتابعة تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية



متابعة أعمال تصحيح اوراق طلبة الشهادة الإعدادية



وكيل التعليم يتفقد مقر تقدير الدرجات ولجنة النظام بالأقصر