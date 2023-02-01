نائب محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" بقرى القنطرة شرق

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقد اليوم المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " للقرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة شرق والبالغ عددها 4 قرى رئيسية و37 تابع.

وذلك بحضور الهندس أحمد عبد الواحد ممثل مجلس الوزراء لمشروعات "حياة كريمة" والسكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية وإيهاب أبو اليسر مدير مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة الإسماعيلية، ومديري عموم المديريات الخدمية وممثل شركة الكهرباء والغاز والاتصالات ورئيس مركز ومدينة القنطرة شرق ورؤساء قرى مبادرة "حياة كريمة" والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع ناقش "عصام" نسب التنفيذ والتسليم لمشروعات "حياة كريمة" بقرى السلام والأبطال وجلبانة والتقدم والتي وصلت لنسب تنفيذ 100٪ من نقاط الإسعاف والمجمعات الزراعية والمجمعات الحكومية ومراكز الشباب و قطاع المدارس وشبكات المياه وغرف المحولات للمحطات بالإضافة إلى شبكات الانحدار ومباني مديرية التضامن الاجتماعي من مركز تأهيل اجتماعي بالقنطرة شرق القديمة ومراكز تنمية الأسرة والطفولة بقري الأبطال والتقدم وجلبانة وصلت نسب التنفيذ 98.5٪.

أما بالنسبة لمشروعات الطرق بمبادرة "حياة كريمة" والبالغ عددها 12 مشروع من طرق رئيسية داخلية أسفلتية بطول 65 كم وعرض 8 متر وطرق فرعية داخلية تثبيت تربة بطول 65 كم وعرض 6 متر والذي وصل نسبة تنفيذه 82.5٪، كما تم مناقشة آخر تطورات الموقف التنفيذي للمواقف والأسواق بقرى المبادرة بنسب تخطت 85٪.

وخلال الاجتماع تم مناقشة ما يتعلق بعدد مراكز الغسيل الكلوي بمركز ومدينة القنطرة شرق والبالغ عددها 6 مراكز، كما تم مناقشة سبل تذليل العقبات التي تواجه منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل من صرف الأدوية بالوحدات الصحية التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق؛ وذلك تسهيلًا وتيسيرًا على المرضى.

كما تم مناقشة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقرى السلام والأبطال والتقدم والتي قاربت نسب التوصيل 100٪ علاوة على نسب توصيل خطوط الاتصالات لمنازل قرى مركز ومدينة القنطرة شرق والتي قاربت 100٪.

وخلال الاجتماع تم مناقشة بعض المعوقات لعدم وجود أعمدة كهربائية في قرى الأحرار وميت أبو الكوم ومزارع الشباب، ووجَّه "عصام" بتوفير الأعمدة اللازمة لإنارة القرى السابق ذكرها.