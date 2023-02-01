ميناء دمياط: حركة الصادر من البضائع العامة تسجل 8310 أطنان خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 3 سفن، بينما غادر عدد 5 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 8310 طن تشمل: 206 طن يوريا و 4458 طن اسمنت و 2473 طن رمل و 1173 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19835 طن تشمل : 8143 طن قمح و 681 طن ذرة و 2557 طن زيت طعام و 5526 طن ابلاكاش و 515 طن صويا و 48 طن كسب صويا و 1823 طن حديد و 542 طن خشب زان .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 494 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 371 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2177 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 51298 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 108417 طنًا .



كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3846 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي و كفر الشيخ ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4519 شاحنة .



وتمكنت الإدارة العامة للترانزيت بجمارك دمياط برئاسة صفوه عوض والي مدير عام الترانزيت بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحه التهرب الجمركي والأمن الجمركي وإدارة الاستخبارات والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي والجهات الرقابية بميناء دمياط من ضبط محاولة تهريب كمية من عجينه يشتبه أن تكون من جوهر الحشيش الخام المخدر داخل صفائح معدنية بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد.





